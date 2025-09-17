Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина
Представители Британии на заседании исполкома УЕФА предложили изменить название приза лучшему вратарю года, который сейчас носит имя Льва Яшина.
Во время заседания исполкома УЕФА в Тиране британская делегация подняла вопрос о персональных наградах для футболистов, передает Sport24. На обсуждение был вынесен приз France Football для лучшего вратаря года, который назван в честь Льва Яшина.
По информации издания, представители Британии предложили переименовать эту награду и рассмотреть возможность назвать ее в честь других известных голкиперов – Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.
Лев Яшин является единственным в истории футбола вратарем, который удостоился «Золотого мяча», получив этот трофей в 1963 году.
Ранее легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.