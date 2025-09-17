Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина

Tекст: Валерия Городецкая

Во время заседания исполкома УЕФА в Тиране британская делегация подняла вопрос о персональных наградах для футболистов, передает Sport24. На обсуждение был вынесен приз France Football для лучшего вратаря года, который назван в честь Льва Яшина.

По информации издания, представители Британии предложили переименовать эту награду и рассмотреть возможность назвать ее в честь других известных голкиперов – Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.

Лев Яшин является единственным в истории футбола вратарем, который удостоился «Золотого мяча», получив этот трофей в 1963 году.

Ранее легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.