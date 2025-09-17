На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Депутат Лантратова раскрыла методы давления мошенников–псевдопсихологов
В начале учебного года аферисты стали массово выдавать себя за школьных психологов и рассылать детям и взрослым опасные ссылки для кражи личных данных, сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Мошенники давят психологически. Говорят, «если не пройдете тест, ребенок не сможет учиться» или «это конфиденциально, не говорите родителям». Дети, особенно подростки, часто попадаются первыми – они получают сообщения в соцсетях или мессенджерах», – уточнила она.
После сбора данных преступники либо сразу похищают деньги, либо используют полученную информацию для дальнейших атак, например, звонков «из банка» с просьбой подтвердить операцию, либо для угроз уголовным делом. По оценкам экспертов, ущерб от подобных афер уже превысил миллиарды рублей.
Депутат уточнила, что преступники рассылают сообщения или звонят родителям и детям, утверждая, что ребенок не прошел обязательное тестирование, и предлагают пройти его по специальной ссылке.
Ссылки ведут на поддельные сайты, копирующие «Госуслуги» или школьные порталы, где жертв просят ввести паспортные данные, СНИЛС, данные банковских карт, а иногда логины и пароли от интернет-банка или портала «Госуслуг».
Лантратова напомнила родителям и детям о необходимости всегда проверять источник звонка, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные на неизвестных сайтах.
Она рассказала, что депутаты под руководством Сергея Миронова внесли законопроект, обязывающий операторов связи блокировать мошеннические звонки и создавать базу подозрительных номеров. Рассмотрение инициативы запланировано на осень, и кабмин ее поддержал.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД назвали признаки влияния мошенников на детей и подростков. Злоумышленники придумали новую схему обмана с отправкой тревожных сообщений с номерами для обратного звонка, чтобы обходить банковские системы безопасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.