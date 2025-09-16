В Москве мужчина убил знакомого с инвалидностью 170 ударами ножа и топора

Следователи возбудили дело об убийстве с особой жестокостью в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью возбуждено в отношении жителя Москвы, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по столице уточнили, что инцидент произошел 11 сентября в квартире на Малой Черкизовской улице.

По версии следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда во время ссоры нанес своему знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами. Потерпевший являлся лицом с ограниченными возможностями и скончался от полученных травм.

Следователи осмотрели место происшествия, допрошены свидетели, проводятся судебные экспертизы. Задержан подозреваемый, и в ближайшее время ему предстоит допрос.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве уточнила ТАСС, что погибшему было 64 года. На его теле обнаружили множественные ножевые ранения, а также термические ожоги в области груди. В оперативных службах сообщили, что ожоги были получены, предположительно, в результате воздействия горячего утюга.

