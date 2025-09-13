На свободу вышла Евгения Хасис – соучастница убийства Маркелова и Бабуровой

На свободу вышла соучастница убийства Маркелова и Бабуровой

Tекст: Ирма Каплан

В материалах суда говорится, что Хасис освободили из мордовской женской исправительной колонии, а конце августа за ней был установлен административный надзор, передает РИА «Новости».

Евгению Хасис арестовали в ноябре 2009 года по обвинению в соучастии в резонансном убийстве Маркелова, за которое она получила 18 лет заключения.

Ее гражданский муж Никита Тихонов был приговорен к пожизненному сроку. Как установил суд, пара совершила преступление из мести за антифашистскую деятельность Маркелова.

В 2022 году Верховный суд России снизил Хасис срок с 18 до 17 лет, исключив обвинение в незаконном обороте оружия по сроку давности.

Убийство журналистки Бабуровой ей не вменяли, объяснив это «эксцессом» исполнителя, что означает незапланированное убийство свидетеля.

Напомним, Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года на Пречистенке в центре Москвы, когда выходили с пресс-конференции, выстрелами в упор из пистолета «Браунинг».

Хасис в показаниях суду изложила историю националистического движения БОРН в России с начала 2000 годов, указала на снабжение его оружием с Украины.

В декабре 2021 года дело осужденных за убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой Никиты Тихонова и Евгении Хасис отправили на пересмотр в апелляционную инстанцию по решению Верховного суда.