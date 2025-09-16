Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.2 комментария
Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы
В день города-героя Керчи участника спецоперации вместе с женой выгнали из ресторана из-за того, что он пришел в военной форме.
В День города-героя Керчи администрация ресторана «Летка», расположенного на улице Театральной, отказала в обслуживании участнику спецоперации на Украине и его супруге, после чего их попросили покинуть заведение, сообщается в Telegram-канале «Аргументы недели».
Поводом стало то, что мужчина пришел в военной форме, несмотря на то что он был абсолютно трезвый и спокойный. Как отмечается, дефекты речи у бойца связаны с ранением в голову.
После инцидента участник спецоперации обратился в полицию и потребовал проверить ресторан на предмет дискриминации военнослужащих и возможной связи владельцев с враждебными организациями. По его словам, подобные случаи происходят не впервые – ему неоднократно отказывали в посещении заведений по той же причине.
Позже стало известно, что администрация Керчи издала распоряжение, запрещающее посещать рестораны и кафе людям в военной форме, даже если речь идет о частичных элементах одежды.
Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.
До этого в Казани бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за ношения военной формы.
Также охрана московского ресторана «Магадан» не пропустила в заведение российского офицера.