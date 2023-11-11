  • Новость часаПоявились сообщения об окружении Израилем больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ под Работино
    На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    10 комментариев
    11 ноября 2023, 20:20

    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за военной формы в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    11 ноября 2023, 14:52
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, с которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили, чтобы перейти для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    32 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (65)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 08:56
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (3)
    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 03:49
    Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

    Американский миллиардер Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

    Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.

    На вопрос ученого и блогера Лекса Фридмана о том, нужно ли Киеву начинать мирные переговоры с Москвой, Маск ответил утвердительно. Американский миллиардер посоветовал Зеленскому не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах, независимо от того, будет ли он вести диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет, передает РИА «Новости».

    Маск предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 00:43
    В США заявили о вынужденном ограничении помощи Украине из-за нехватки денег

    Bloomberg: У Пентагона остался всего 1 млрд долларов для ВСУ, США вынуждены начать ограничивать военную помощь Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине, у Пентагона остался всего 1 млрд долларов на пополнение арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Bloomberg.

    По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки военной помощи Украине будут становиться все меньше и меньше, передает РИА «Новости».

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США за время российской специальной военной операции потратила около 96% всех выделенных на поддержку Киева средств.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 23:39
    Международная федерация гимнастики объявила критерии допуска россиян

    Международная федерация гимнастики выработала критерии допуска россиян на соревнования под эгидой организации

    Tекст: Антон Никитин

    Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации, сообщается в документах.

    Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

    Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение десяти дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    В начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 01:42
    Украинские БПЛА перехвачены российской ПВО над Смоленской и Московской областями

    Минобороны: Российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника

    Украинские БПЛА перехвачены российской ПВО над Смоленской и Московской областями
    @ Sra Tyler Woodward/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурными средствами российской системы противовоздушной обороны над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что 10 ноября около 23.00 дежурными средствами российской системы ПВО над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, тем самым была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Накануне российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 18:17
    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России

    ТАСС: Прокуратура Москвы проверяет Юрия Дудя на дискредитацию ВС России после интервью Цыгановых

    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы проверяет журналиста Юрия Дудя (признан в России СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что прокуратура Москвы будет проводить проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (признан СМИ-иноагентом) до начала декабря, в случае необходимости ее проведение будет продлено.

    В ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который отметил, что журналист в течение всего трехчасового интервью Цыгановых, цинично и уничижительно высказывался о действиях российской армии на Украине, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте России. Бородин считает, что есть все основания привлечь Дудя к уголовной ответственности.

    Ране в соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщалось о том, что к ней домой пришли с обыском, якобы после интервью с Дудем.

    Позже супруг певицы заявил, что информация о якобы прошедшем обыске в доме Цыгановых оказалась розыгрышем.

    Коментарии (13)
    10 ноября 2023, 22:33
    На Украине заявили о взрывах в Одессе

    Украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе

    Tекст: Антон Никитин

    Взрывы раздаются в Одессе, сообщило украинское издание «Думская».

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 14:55
    В Германии признали опасность российских дронов «Ланцет»

    Welt: Российские дроны «Ланцет» представляют серьезную опасность на линии фронта

    В Германии признали опасность российских дронов «Ланцет»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия за время спецоперации улучшила производство БПЛА и вывела его на новый уровень, сообщил на канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    По его словам, ВС России «раскрутили производство и усовершенствовали дроны», передает РИА «Новости».

    В частности, среди наиболее эффективных дронов, применяемых Россией на фронте, публицист назвал дроны «Ланцет».

    Кроме того, Ваннер отметил, что исключительной особенностью дронов считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.

    Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ.

    Коментарии (2)
    Главное
    Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без Донбасса
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан

    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

    Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США. Эксперты предупреждают, что Киев даже в отсутствии помощи продолжит вести боевые действия, но будет вынужден менять тактику, к которой России нужно начинать готовиться прямо сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............