Бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за военной формы в Казани

Tекст: Александра Юдина

Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

