Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация
«То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».
На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.
Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.
Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.
«В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.
Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.
Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.
Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.
Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.
Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.
Медведев разъяснил последствия введения бесполетной зоны над Украиной
Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.
Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.
Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.
«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.
Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.
Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.
По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.
Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.
Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.
В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.
New York Times: Россия создала империю дронов
Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.
«Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».
Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».
Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.
«НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.
Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.
Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.
Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.
Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.
Языковой омбудсмен Украины Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, сообщает ТАСС.
В интервью изданию «Главком» она отметила, что считает ситуацию серьезной проблемой, в том числе и философской. По словам омбудсмена, среди подростков столицы сохраняется устойчивая тенденция к использованию русского языка.
Ивановская заявила: «Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома». Она объяснила это тем, что подростки часто делают все «наперекор», в том числе и в вопросах языка. По ее словам, речь учителей о «благозвучии» украинского языка не способна остановить стремление молодежи выражать себя иначе.
Омбудсмен также подчеркнула роль соцсетей, где русскоязычные блогеры, по ее мнению, хорошо ориентируются в возрастной психологии и умело привлекают внимание подростков. Ивановская призналась, что даже ее собственная дочь ведет свои страницы на русском, аргументируя это тем, что «кто же меня будет читать, если они все – русскоязычные». Ивановская советует дочери становиться интересной для читателей и на украинском языке.
С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка, а с 2019 года действует закон, значительно ограничивающий его использование в публичной и культурной сферах. Запрещается не только преподавание, но и распространение произведений искусства и литературы на русском языке, однако в быту граждане продолжают активно использовать его, что приводит к языковым конфликтам, отмечает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music.
Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь на поле.
Ранее языковой омбудсмен Украины предложила исключить русский язык из конституции страны.
Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.
Хинштейн победил на выборах губернатора Курской области
Данные ЦИК свидетельствуют о победе Хинштейна («Единая Россия») на выборах главы региона с результатом 86,92%, передает РИА «Новости».
Второе место занимает кандидат от КПРФ Алексей Бобовников с результатом 5,09% голосов. На третьей позиции располагается Алексей Томанов, выдвинутый ЛДПР, набравший 4,07%. Замыкает четверку лидеров Геннадий Баев от «Справедливой России – Патриоты – За правду» с 2,6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн выразил благодарность сотрудникам участковых избирательных комиссий за обеспечение проведения голосования в регионе. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества.
«Коммерсанът»: Оператора связи заподозрили в финансировании украинских террористов
Ответчиками выступают Александр Зайцев, его супруга Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association, пишет «Коммерсантъ».
По версии Генпрокуратуры, Зайцев и Васильев с 2009 года владеют крупной телекоммуникационной компанией «Ланта», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая оборонные предприятия и коммерческие структуры. Уставной капитал разделен между Зайцевым (51%) и Васильевым (49%), а ежегодная выручка превышает 1,1 млрд рублей.
По версии следствия, после 2014 года Зайцевы поддержали новые власти на Украине и санкционный режим, а также участвовали в деятельности признанного экстремистским ФБК (запрещено в России). В 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и стали сооснователями ассоциации For free Russia association, которую власти считают инструментом по дискредитации России.
Отмечается, что Александр Зайцев публично осудил действия российской армии после начала спецоперации на Украине.
По данным Генпрокуратуры, через ООО «Ланта» и другие активы Зайцевы якобы финансировали ВСУ, а также организации «Айдар», «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», признанные в России террористическими и запрещенные. В 2024 году на средства Зайцевых для «Легиона Свобода России» приобрели автомобильную технику на сумму свыше 24 млн рублей, а Маргарита Зайцева организовала аукционы, поддержавшие украинские националистические формирования.
Также, по версии ведомства, Зайцевы и Васильев легализовали крупные суммы через подконтрольные отели и торговые центры, а нахождение оператора связи под контролем экстремистского объединения, по мнению прокуроров, угрожает информационной безопасности России.
При этом гендиректор «Ланты» Александр Васильев заявил, что впервые услышал об иске от журналиста и уведомлений не получал.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что спонсировавшие украинскую армию компании стали врагами Российской Федерации.
В мае 2024 года ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ.
Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией
Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.
По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».
«Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.
Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.
Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.
Кимаковский сообщил о входе ВС России на восточную окраину Константиновки
По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.
Сикорский напомнил, что подобная идея уже поднималась год назад, когда президентом США был Джо Байден, и технически у НАТО и ЕС есть возможности для реализации такого решения, передает РИА «Новости».
По словам министра, Польша не может принять его самостоятельно, это возможно только в координации с партнерами.
Сикорский подчеркнул, что, если Украина обратится с предложением сбивать дроны над своей территорией, для Польши это может быть выгодно.
Министр также прокомментировал инцидент с появлением беспилотников над территорией Польши, отметив, что подробной информации о целях их полета до сих пор нет. По его словам, сейчас обсуждаются лишь спекуляции и слухи, однако этот случай можно расценивать как сигнал к ускорению оборонительных приготовлений.
Сикорский выразил мнение, что Украина обладает гораздо большим опытом в противодействии дронам, чем Германия или Польша.
Ранее Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.
Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Степного, Варачино, Груновки и Алексеевки в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Жовтневым в Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 150 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Ямполя, Шандриголово и Карповки Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Закотного, Платоновки, Константиновки, Северска, Александро-Калиново и Артема в ДНР.
Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада с матсредствами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Артемовки, Димитрова, Торского, Владимировки, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области, а еще освободили Сосновку в Днепропетровской области.
Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.
Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.