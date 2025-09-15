Путин рассказал об обсуждении бюджета с Мишустиным

Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах

Политолог Минченко: ЛДПР может обогнать КПРФ на выборах в Госдуму в 2026 году

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Единая Россия» на прошедших выборах в региональные и городские заксобрания показала средний прирост по стране 14%. Это очень хороший результат, продиктованный усилением партии вследствие консолидации общества вокруг флага и президента», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Также он отметил укрепление позиций ЛДПР и рост представительства фракции «Новых людей» по сравнению с 2020 годом, когда они начали участвовать в региональных выборах. «Кроме того, по итогам ЕДГ-2025 мы видим несколько нисходящую динамику у «Пенсионеров России», но в целом партия демонстрирует устойчивость на протяжении последних кампаний», – продолжил аналитик.

«У КПРФ произошел некоторый откат позиций. Но самая грустная ситуация у «Справедливой России», демонстрирующей понижающую динамику в большинстве регионов. В ряде областей они вообще потеряли фракции по итогам прошедших выборов, например, в Рязанской и Воронежской. Думаю, главная задача эсеров состоит в том, чтобы определиться: это партия социальной справедливости или «ура-патриотов», – детализировал эксперт.

«В Воронежской области результаты вообще оказались удивительными – там чуть не получился двухпартийный парламент, поскольку ЛДПР и «Новые люди» едва преодолели пятипроцентный барьер прохождения в облдуму», – объяснил спикер.

«Таким образом, к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» идет с усилением позиций. Скорее всего, она улучшит свой результат 2021 года. ЛДПР имеет все шансы обогнать КПРФ в борьбе за второе место, а «Новые люди» окончательно закрепились в статусе третьей партии, что дает основание ожидать от них улучшения показателей предыдущих парламентских выборов. Эсеры же оказываются на грани вылета», – уверен собеседник.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» оценивает итоги ЕДГ-2025 как уверенную победу партии. По предварительным данным, фракция получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.

«При высокой явке мы получаем достаточно высокий результат по партийному списку и в Воронежской, и в Белгородской области», – сообщил он. Отметим, на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 52,68% протоколов «Единая Россия» набрала 71,92%, ЛДПР – 9,24%, КПРФ – 8,18%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,78, «Партия пенсионеров» – 3,55%, «Коммунисты России» – 1,39%.

По результатам обработки 39,81% протоколов на выборах в областную думу Воронежской области в лидерах также оказалась «ЕР» с 78,75%, на втором месте – КПРФ (8,04%), следом идут ЛДПР (4,96%), «Новые люди» (4,31%). «СР» и «Родина» набирают менее 2% каждая.

«Единая Россия» побеждают на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,43%, третье место у ЛДПР – 9,79%. Далее идут «Новые люди» с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

На выборах в Госсовет Республики Коми «Единая Россия» набирает 44,50% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР с 14,11% голосов. Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96%, передает ТАСС.

На выборах депутатов Костромской облдумы после обработки 100% протоколов единороссы набирают 50,25% голосов. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии «Новые люди» – 6,83%, у «Партии пенсионеров» –7,25%, у «Справедливой России – За правду» – 6,14%.

Кроме того, «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Курганской облдумы после обработки 100% протоколов. Партия набирает 54,91% голосов, КПРФ – 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у «Новых людей» – 7,37%, у «Партии пенсионеров» – 6,24%, у «Справедливой России – За правду» – 5,87%.

Партия «Единая Россия» получает более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте ЛДПР – 12,83%, на третьем КПРФ – 8,4%. Партия «Новые люди», впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,22%.

«Единая Россия» вернула себе большинство в гордуме Томска. Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от ЕР, в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян, передает «Интерфакс». По единому избирательному округу партия набрала 42,58% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 14,67%, КПРФ – 12,76%, «Новые люди» – 12,66%, ЛДПР – 10,7%.

Также партия власти, предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области, выиграв в 29 округах из 38, заявил Якушев. Он подчеркнул, что этот регион является непростым. «Во-первых, он большой. Во-вторых, у нас совпали в этом году выборы в Новосибирской области и в законодательные собрания региона, и в законодательное собрание административного центра, то есть города Новосибирска, и очень много было выборов на муниципальном уровне», – приводит его слова ТАСС.