Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства подчеркнули: «Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны».

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка и Кировск в ДНР, а также Глушковка и Боровая в Харьковской области. Среди уничтоженной техники отмечаются танк, боевая бронированная машина, 25 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая американскую 155 мм гаубицу М-777. Кроме того, ликвидированы две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Группировка войск «Север» атаковала подразделения ВСУ в Сумской области, нанеся поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам в населенных пунктах Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка. Потери ВСУ на этом направлении составили до 170 человек, уничтожены танк, четыре бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов.

На южном направлении российские военные заняли более выгодные позиции, разбив формирования ВСУ в районах Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка в ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР, нанеся поражение ряду украинских бригад и полков в районах Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка. Потери украинской стороны достигли 450 человек, уничтожены пять бронированных машин, семь автомобилей и артиллерийское орудие. На восточном направлении ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, три бронированные машины и 14 автомобилей.

В Запорожской и Херсонской областях войска РФ нанесли удары по механизированным, береговой обороны и нацгвардии ВСУ. Потери противника составили свыше 45 человек, боевая машина и шесть автомобилей, уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, уточнили в Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по центрам подготовки операторов БПЛА, а также по местам дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, ракету систем HIMARS и 361 беспилотник самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, более 84 тыс. беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, свыше 25 тыс. танков и бронемашин, почти 1,6 тыс. реактивных систем, более 29,5 тыс. артиллерийских орудий и почти 42 тыс. единиц специальной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью беспилотников выявили и уничтожили артиллерийские позиции украинских войск на константиновском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Подразделения ВС сумели взломать вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки украинские войска потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».