В Пулково задержали и отменили свыше 50 рейсов после атак дронов

Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время публичного мероприятия в Университете долины Юта консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею, несовместимое с жизнью. Были задержаны два подозреваемых в убийстве, однако после допроса их освободили, поскольку не обнаружили связи с произошедшим.



«Данная ситуация напоминает покушение на Дональда Трампа, когда он баллотировался в президенты. Тогда Трампу повезло: пуля прошла рядом с шеей и поразила ухо. А здесь, как мы знаем, пуля попала в шею, а ранение оказалось смертельным. Более того, и тогда, и сейчас стреляли с крыши расположенного поблизости здания, разница лишь в уровне защиты», – говорит Филатов.

Он рассказывает, что поскольку Дональд Трамп на тот момент являлся экс-президентом США, ему обеспечивалась охрана на высшем государственном уровне. В случае с соратником Трампа Чарли Кирком такого уровня защиты обеспечено не было, поэтому стрелку удалось скрыться.

«У Кирка была личная охрана, но ее возможности были ограниченны. Кроме того, исходя из его публичного статуса, трудно было предположить, что существуют реальные силы, заинтересованные в его смерти. Он воспринимался как политик, не претендующий на высшие посты и не оказывающий решающего влияния», – рассуждает собеседник.

Что касается мотивов и личности стрелка, здесь можно рассматривать два основных вектора, продолжает ветеран «Альфы». Первая версия – скорее всего, это психически нездоровый человек. В Америке относительно легко освоить базовую снайперскую стрельбу, а с такого небольшого расстояния, как в данном случае, сделать смертельный выстрел мог даже новичок, прошедший около пяти занятий. Мотивы сумасшедшего прогнозировать невозможно.

«Вторая версия кажется менее вероятной, но у нее есть косвенные подтверждения. Сейчас американское общество сильно поляризовано после победы Трампа на выборах и его неоднозначных шагов. Одни считают его гением, другие – непредсказуемым политиком. Учитывая, что Трамп назвал Кирка своим близким другом и политическим партнером, это убийство можно рассматривать как политическое. В пользу этой версии говорит несколько фактов: убийца достиг цели с первого выстрела, и его до сих пор не поймали, хотя прошло уже много времени», – полагает Филатов.

По его словам, сумасшедший стрелок-одиночка вряд ли бы смог так чисто замести следы и бесследно скрыться. То, что преступника до сих пор не поймали, говорит о возможном участии профессиональной структуры: стрелял профессионал, пути отхода были заранее спланированы – и его, вероятно, очень хорошо прячут, чтобы он не мог выдать заказчика.

«Что касается выстрела в шею, то я уверен, что это случайность. Шея – не самое оптимальное место для гарантированного летального исхода. Можно попасть, не задев критические артерии или позвоночник, и человек выживет. Гораздо эффективнее целиться в голову или корпус», – делится эксперт.

Он объясняет, что даже голова – это недостаточно большая цель, ведь при попадании в челюсть есть вариант, что жертва выживет. А у корпуса, области сердца, площадь для поражения больше, чем у головы. Вокруг сердца сосредоточено много жизненно важных органов, попадание в которые с большой вероятностью приведет к смерти. Поэтому выстрел в шею скорее следствие случайности, а не точного расчета.

«Если исполнителя быстро поймают, то, скорее всего, верна версия с одиночкой. Если же нет, то версия о заказном политическом убийстве с участием профессионалов станет более предпочтительной. Мне кажется, что это событие может привести к серьезному дисбалансу в американском обществе, а за ним, вероятно, последуют какие-то просчитанные политические шаги», – заключил Филатов.

Напомним, за последний период на Дональда Трампа было осуществлено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года на митинге в Батлере (Пенсильвания), где пуля, выпущенная снайпером, слегка задела ухо политика. Спустя менее двух месяцев, в сентябре того же года, имела место вторая попытка покушения, на этот раз на территории гольф-клуба во Флориде.