В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Пленный рассказал о судьбе прикомандированных в ВСУ солдат
Пленный Хвостик сообщил о недоверии командиров ВСУ к прикомандированным
Военнослужащий, попавший в плен на Украине, Дмитрий Хвостик рассказал, что мобилизованных из других подразделений нередко воспринимают как расходный материал и не считают своей ответственностью.
Хвостик рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным, которых прикомандировывают из других подразделений, передает РИА «Новости». По его словам, командиры таких формирований не считают нужным заботиться о вновь прибывших и не хотят нести за них ответственность. Хвостик заявил: «Прикомандированные солдаты, это вообще просто чисто «расходный материал». Когда ты идешь от своего командования, командование за тебя уже, конечно, беспокоится. Ты же вроде свой. А когда ты идешь прикомандированный, то ты прикомандированный – что с тобой будет, то с тобой будет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ сообщил о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленный также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают к заключению контрактов с ВСУ. Он заявил, что отступающих заключенных в подразделениях ВСУ расстреливают.