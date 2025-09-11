  • Новость часаБелгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    11 сентября 2025, 09:35 • Новости дня

    Погибшего на фестивале Burning Man в США омича решили кремировать

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Родные погибшего на фестивале Burning Man в США уроженца Омска Вадима Круглова сообщили о планах кремировать его тело в Соединенных Штатах.

    Отец погибшего Игорь Круглов сообщил, что тело его сына кремируют в Америке, а прах после этого отправят в Россию, передает ТАСС.

    Сроки процедуры пока неизвестны, процесс идет медленно.

    Тело Вадима Круглова было обнаружено 30 августа на территории фестиваля Burning Man в штате Невада, где из-за дождей сотни участников оказались заблокированы. Круглова опознали родственники через социальные сети.

    Семья погибшего ранее записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой подключить ФБР к расследованию, однако сейчас делом занимается полиция.

    Отец омича сообщал, что за неделю существенных результатов полиция не добилась. Для организации похорон родные и друзья объявили сбор средств.

    Напомним, фестивале Burning Man в Неваде погиб выходец из Омска Вадим Круглов. Организаторы фестиваля обещали сделать пожертвование в программу «Секретный свидетель» для поддержки борьбы с преступлениями.

    Посольство России сообщало, что российские дипломаты работают с властями Невады и семьей погибшего Вадима Круглова.

    9 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

    «Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

    Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    11 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка

    Дмитриев: Убийство Кирка показывает глубину раскола в США

    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство одного из известных американских консерваторов Чарли Кирка подчеркнуло остроту внутренних противоречий в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram отметил, что Кирк являлся одним из самых ярких консервативных лидеров США, известным своими положительными высказываниями о России и поддержкой диалога между странами.

    «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира», – заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что стреляли в «человека, выступающего за здравый смысл и против истерии». По его словам, это демонстрирует «глубину раскола в США».

    Он также напомнил слова Кирка, который критиковал военную помощь Украине. Кирк говорил, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    9 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США

    Политолог Шеслер: Киев закрыл глаза на убийство украинки в США

    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    @ IRYNA ZARUTSKA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.

    «Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».

    Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.

    «Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.

    «Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    «Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

    Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.

    Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

    Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    8 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    Лавров объявил об изменении отношений России с Западом навсегда

    Лавров заявил об окончательном изменении формата отношений России и Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова возобновить диалог с Западом, однако возвращения к прежнему формату взаимодействия не произойдет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия готова к возобновлению диалога с западными странами, однако формат отношений уже не будет прежним, передает ТАСС. Об этом сообщил Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

    «Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, то мы будем к этому готовы. Но, естественно, бизнеса как обычно, как в прошлом уже быть не может», – заявил министр иностранных дел России.

    Лавров подчеркнул, что Москва не инициировала разрыв контактов и всегда открыта к диалогу с зарубежными партнерами.

    Ранее Лавров отметил, что формирование альтернативных расчетных систем развивается, несмотря на отсутствие реакции администрации президента США Дональда Трампа.

    Министр экономики России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество с США возможно только при сохранении интересов нынешних партнеров страны.

    11 сентября 2025, 01:25 • Новости дня
    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США

    Медведев: Поддержкой Украины MAGA поддерживает убийц

    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Украины «командой MAGA» является поддержкой убийств.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев».

    В качестве примеров он привел покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и убийство американского активиста Чарли Кирка, передает РИА «Новости».

    «Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – заявил Медведев.

    MAGA – сторонники главы американского государства Дональда Трампа, который использовал лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск также возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника Трампа, на левых. Сам Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    10 сентября 2025, 20:12 • Новости дня
    Капризов отказался от рекордного контракта с «Миннесотой»

    Российский хоккеист Капризов отказался от восьмилетнего контракта в США на 16 млн в год

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не принял предложение клуба о новом контракте, который мог бы сделать его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

    Журналист Фрэнк Серавалли сообщил на своей странице в соцсети X, что хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов отказался от предложения клуба о новом контракте на сумму 16 млн долларов в год, передает ТАСС. По данным источника, речь шла о соглашении сроком на восемь лет.

    В случае подписания этого контракта Капризов стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ по среднегодовой зарплате. Сейчас этот рекорд принадлежит Леону Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года заключил с «Эдмонтоном» соглашение на восемь лет на 112 млн долларов, что обеспечивает ему среднегодовой доход в 14 млн долларов. Новый контракт Драйзайтля вступит в силу с сезона-2025/26.

    Капризов сейчас 28 лет. Действующий контракт нападающего с «Миннесотой» рассчитан до конца сезона-2025/26, а в оставшийся год он заработает 9 млн долларов. Клуб сможет начать новые переговоры о продлении соглашения с 1 июля этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», где российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ со счетом 15:3. Российские хоккеисты не допущены к участию в Турнире четырех наций 2025 года. Финский хоккейный клуб второго дивизиона лишился спонсорской поддержки после приглашения экс-игрока КХЛ Тему Пулккинена.

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    10 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    10 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии смысла в изоляции России

    Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России после урегулирования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает нецелесообразной экономическую изоляцию России и готов рассмотреть взаимовыгодное сотрудничество после завершения конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не считает оправданной экономическую изоляцию России и готов к сотрудничеству после урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире канала One America News Network.

    Вэнс отметил: «Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США».

    По словам Вэнса, США могли бы рассмотреть различные проекты сотрудничества с Россией, как только будет достигнуто мирное соглашение.

    Ранее Трамп заявил о готовности рассматривать новые санкции против России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения не дали результата за четыре года.

    Евросоюз вместе с США готовит уже 19-й пакет санкций против России для усиления давления на Москву.

    8 сентября 2025, 14:08 • Новости дня
    ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О’Салливаном прибыла в США для согласования антироссийских мер.

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл подтвердил, что переговоры о координации санкций против России состоятся в понедельник во второй половине дня в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О’Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций [в отношении РФ]», – заявил Джилл.

    Он отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о полном отказе ЕС от закупок российских нефтепродуктов и газа. Джилл также не стал обсуждать заявление главы Белого дома о возможных ответных мерах Вашингтона на штраф Еврокомиссии в 3 млрд евро против Google за нарушение конкуренции.

    Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС решил направить делегацию в США для обсуждения антироссийских санкций.

    Ранее глава ЕС Антониу Кошта призвал ужесточить санкции против покупателей ресурсов России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии эффекта от западных санкций.

    8 сентября 2025, 11:48 • Новости дня
    Лавров назвал Арктику и космос перспективными направлениями сотрудничества с США

    Лавров: Арктика, СПГ и космос могут стать основами сотрудничества России и США

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе выступления в МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил области, где может развиваться взаимодействие с США, в том числе космос и Арктику.

    Россия и США обладают потенциалом для сотрудничества по ряду важнейших направлений, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в МГИМО, передает ТАСС.

    По его словам, перспективными сферами могут стать Арктика, развитие производства сжиженного природного газа, в частности на Аляске, а также освоение космоса.

    Лавров отметил: «Интересные перспективы в том числе и в экономике, включая производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске и многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же».

    Министр добавил, что ключевым принципом Москвы остается необходимость открытого обсуждения позиций и поиска точек соприкосновения, которые должны воплощаться в практические шаги. По мнению Лаврова, важно не допускать, чтобы разногласия между странами перерастали в конфронтацию, особенно в открытую.

    Ранее в МГИМО министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что для возобновления экономического сотрудничества между Россией и США необходимо принять политическое решение на высшем уровне.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации