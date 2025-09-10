Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
В Румынии возбудили дело после праздника в стиле Чаушеску в десаду
В одном из детских садов северо-западной Румынии прошел тематический день, где детям надели красные галстуки и рассказали о детстве во времена Чаушеску.
Полиция уезда Сату-Маре на северо-западе Румынии возбудила уголовное дело после тематического мероприятия в одном из детских садов, стилизованного под эпоху Николае Чаушеску, сообщает ТАСС.
Как передает региональный портал PresaSM, детям на мероприятии повязали красные галстуки организации Soimii Patriei, показали школьную форму, книги и игрушки времен Чаушеску, а также рассказали о деятельности бывшего румынского лидера.
В ходе мероприятия воспитанников называли «товарищами» и учили особому «соколиному» приветствию. Руководство детсада пояснило, что целью было предоставить детям «увлекательный образовательный опыт».
По словам администрации, этот день не был попыткой прославить или оправдать тот исторический период, а задумывался как сравнение детства в прошлом и настоящем.
Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год, после чего был свергнут во время восстания и расстрелян вместе с супругой по приговору революционного трибунала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, этим летом две трети жителей Румынии назвали бывшего руководителя страны Николае Чаушеску хорошим лидером.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал недопуск Кэлина Джорджеску к президентским выборам, отметив влияние румынского глубинного государства и проведя параллели с эпохой Чаушеску.