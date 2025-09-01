Глава Минэнерго Индии отверг обвинения в нарушениях при импорте нефти у России

Tекст: Дарья Григоренко

Пури подчеркнул: «В некоторых кругах много шума вызвала покупка Индией российской нефти. Давайте отделим факты от шелухи. Российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская», передает ТАСС.

По словам министра, страны G7 и Евросоюз ввели потолок цен и ряд ограничительных мер на нефть из России, однако Индия полностью соблюдала эти условия. Все сделки осуществлялись через легальные перевозки, с привлечением добросовестных трейдеров и страховых компаний, используя проверенные каналы.

Пури добавил, что Индия не нарушала международных правил и внесла вклад в стабилизацию мирового рынка нефти, предотвратив резкий скачок цен. Он отверг обвинения критиков в том, что Индия якобы стала «прачечной» для российской нефти, отметив, что страна десятилетиями занимает четвертое место в мировом экспорте нефтепродуктов, а ее перерабатывающие заводы работают с сырьем со всего мира.

Министр также подчеркнул, что после начала конфликта на Украине Индия предприняла меры для защиты своих граждан от повышения цен: власти снизили налоги, энергетические компании понесли убытки, а нефтеперерабатывающие предприятия обязали продавать значительную часть продукции внутри страны. По его словам, эти меры обеспечили отсутствие дефицита и стабильные цены для населения.

Пури резюмировал, что альтернативы российской нефти на мировом рынке сейчас нет, а соблюдение Индией всех международных норм предотвратило резкое удорожание нефти до 200 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин встретится с лидерами Индии и Китая для обсуждения стратегических вопросов энергетического сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на угрозу пошлин. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией в нефтяной сфере.