Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Участникам «ШОС плюс» подали чай и десерт
В ходе заседания «ШОС плюс» главам государств и правительств предложили чай и десерт, сообщила пресс-служба Кремля.
Видео этого момента было опубликовано в Telegram-канале Кремля. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь, где Россию представляет президент Владимир Путин. На видеозаписи видно, как каждому участнику вносят индивидуальный поднос, на котором расположены чайник, чашка с изображением китайского дракона и пирожное, передает ТАСС.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что гостей приема, посвященного открытию Совета глав государств ШОС, ждала традиционная китайская кухня и «очень классный концерт».