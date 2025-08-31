Концерт для гостей саммита ШОС начался с советской песни

Ушаков: Концерт для гостей саммита ШОС начался с «Подмосковных вечеров»

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, музыкальная программа была краткой, но оставила яркое впечатление. Он подчеркнул, что концерт начался с исполнения «Подмосковных вечеров». Ушаков отметил атмосферу приема: «Прием – традиционная китайская кухня. И очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий», передает ТАСС.

Помощник президента также обратил внимание на высокий интерес к российской делегации и лично к Владимиру Путину со стороны других участников саммита. По его словам, к российскому лидеру сейчас приковано особое внимание.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».