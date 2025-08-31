Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
Ушаков: Концерт для гостей саммита ШОС начался с «Подмосковных вечеров»
Гостей приема, посвященного открытию Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, ждала традиционная китайская кухня и «очень классный концерт», сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, музыкальная программа была краткой, но оставила яркое впечатление. Он подчеркнул, что концерт начался с исполнения «Подмосковных вечеров». Ушаков отметил атмосферу приема: «Прием – традиционная китайская кухня. И очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий», передает ТАСС.
Помощник президента также обратил внимание на высокий интерес к российской делегации и лично к Владимиру Путину со стороны других участников саммита. По его словам, к российскому лидеру сейчас приковано особое внимание.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.
Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».