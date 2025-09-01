Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Гагарин в Саратове
Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Гагарин в Саратове, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.
«Аэропорт Саратова (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.
Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.
Напомним, аэропорты Волгограда и Саратова ближе к полуночи ввели временные ограничения полетов.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили
25 дронов ВСУ над регионами России.