Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Гагарин в Саратове

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Саратова (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в посте.

Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

Напомним, аэропорты Волгограда и Саратова ближе к полуночи ввели временные ограничения полетов.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили

25 дронов ВСУ над регионами России.