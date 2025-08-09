В Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов для повышения уровня безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, передает Telegram-канал Артема Кореняко. Ограничительные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
В сообщении отмечается, что решение принято из соображений безопасности. Срок действия ограничений не уточняется. Оперативная информация о возобновлении штатной работы аэропорта будет опубликована дополнительно.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в семи регионах России.
Утром в субботу аэропортах шести городов ввели временные ограничения на работу.
Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил усиление атак украинских беспилотников попытками Киева оказать психологическое давление на жителей России.