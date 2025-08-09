Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Шаолиньский монастырь отверг слухи о том, что после назначения нового настоятеля и реформ храм якобы покинули 30 монахов.
Буддийский монастырь Шаолинь опроверг сообщения о массовом уходе монахов из обители на фоне расследования против бывшего настоятеля, передает ТАСС.
В официальном заявлении представители монастыря подчеркнули: «Распространяемая в интернете информация о коллективной отставке 30 монахов является ложной». В храме призвали общественность не доверять подобным слухам и не распространять непроверенные данные.
Ранее газета South China Morning Post сообщала, что более 30 послушников покинули Шаолинь за неделю якобы из-за ужесточения внутреннего распорядка после прихода нового настоятеля, Ши Иньлэ. По данным издания, после вступления в должность 29 июля он инициировал реформы – отменил коммерческие представления, запретил дорогие ритуалы посвящения, велел закрыть магазины на территории монастыря, а также обязал монахов обеспечивать себя фермерским трудом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шаолиньский монастырь объявил о назначении Ши Иньлэ новым настоятелем после скандала с бывшим духовным наставником.
Китайская буддийская ассоциация аннулировала монашеский сан настоятеля Ши Юнсиня на фоне расследования уголовного дела о хищениях.
Юнсиня подозревают в хищении средств, нарушении буддийских заповедей и длительных «неподобающих отношениях» с женщинами.