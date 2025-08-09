Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Артисты Петербурга назвали Краско старшим другом и наставником
Актер Паршин назвал Краско старшим другом артистов Петербурга
Актеры Санкт-Петербурга скорбят по Ивану Краско, которого называли Батей за отеческую заботу.
Народный артист России Иван Краско, скончавшийся на 95-м году жизни, был для петербургских актеров не только коллегой, но и старшим другом, наставником и символом театра, передает ТАСС.
Глава петербургского отделения Союза театральных деятелей Сергей Паршин рассказал, что артисты называли Краско Батей за его отеческую заботу и поддержку: «Он относился к молодым коллегам, действительно, как родной отец: опекал, советовал, помогал».
Паршин подчеркнул, что уход Краско стал невосполнимой потерей для театрального сообщества. По словам режиссера Владимира Бортко, он был счастлив дважды работать с Краско в своих фильмах и скорбит вместе со всеми зрителями. Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал Краско человеком, которого будут помнить всегда, и выразил надежду, что он воссоединится с сыном Андреем Краско.
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил и губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, Краско был одним из символов петербургского театра, хранителем традиций и яркой личностью, чьи образы отличались глубиной и проникновенностью. Беглов также отметил, что Краско шесть десятилетий проработал в Театре имени Комиссаржевской и сыграл более 100 ролей в кино.
Иван Краско скончался 9 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Его вклад в культурную жизнь города и страны навсегда останется в памяти зрителей и коллег.