Названа причина смерти Ивана Краско

Театр Комиссаржевской сообщил о смерти Ивана Краско после тяжелой болезни

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти заслуженного артиста РФ Ивана Краско стало известно из Telegram-канала театра, где актер служил более 60 лет.

В театре сообщили: «С прискорбием сообщаем, что сегодня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист Театра им. В. Ф. Комиссаржевской народный артист России Иван Иванович Краско».

Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

Краско родился в 1930 году в Ленинградской области, пережил военное детство, окончил военное училище, был офицером, а после завершения службы посвятил себя театральному искусству.

С 1961 по 1965 год Краско играл в Ленинградском Большом драматическом театре, после чего начал служить в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, где оставался до последних дней. Он сыграл десятки ролей в таких спектаклях, как «Воскресение», «Женитьба», «Идиот», «Утоли моя печали…», а в последнем сезоне выходил на сцену в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город…».

Кино-карьера Краско стартовала в 1961 году в картине «Балтийское небо». За жизнь актер снялся более чем в 200 фильмах, включая «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих», «Афганский излом», «Тарас Бульба». Последнюю роль он исполнил в 2022 году в фильме «Моя ужасная сестра».

Иван Краско был не только актером, но и педагогом, а также общественным деятелем: он дважды избирался депутатом в Ленинградской области. Краско был удостоен звания народного артиста России, ордена Почета, театральной премии «Золотая маска» и других наград. У артиста шестеро детей, среди которых – известный актер Андрей Краско.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино, народный артист России Иван Краско ушел из жизни в возрасте 94 лет. Ранее Иван Краско находился в тяжелом состоянии и нуждался в круглосуточном медицинском уходе в одной из больниц Петербурга.