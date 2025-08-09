Офис Стармера сообщил о встрече советников из ЕС, США, Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча советников по национальной безопасности из европейских стран, США и Украины пройдет в субботу в Британии, передает РИА «Новости». Организаторами мероприятия выступили министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению премьер-министра Кира Стармера.

В заявлении британского правительства отмечается: «Премьер-министр поговорил с Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США».

Портал Axios сообщал, что данные консультации были запланированы на этих выходных и приурочены к предстоящей встрече лидеров России и США на Аляске 15 августа. По информации издания, обсуждение вопросов безопасности между союзниками должно предварить саммит на высшем уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Андрей Быстрицкий заявил, что европейцы не желают прекращения боевых действий и обсуждают мнимые угрозы. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед встречей президентов России и США. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что урегулирование украинского конфликта могут обсудить без участия Киева на саммите России и США на Аляске.