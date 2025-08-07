СМИ сообщили об условии встречи Трампа с Путиным

NYP: Трамп согласился на встречу с Путиным только при условии его встречи с Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

Встреча президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным состоится лишь при условии, что Путин предварительно встретится с Владимиром Зеленским, передает New York Post. Об этом сообщил неназванный представитель Белого дома.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [с Трампом] состоялась. Место пока не определено», – приводит издание слова собеседника.

Ранее, 7 августа, Владимир Путин отметил, что не возражает против переговоров с Зеленским, но подчеркнул, что для этого должны быть созданы определенные условия, до которых, по его словам, еще далеко.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что договоренность о встрече Путина и Трампа достигнута, а место также уже согласовано, однако не уточнил детали. Президент России ранее сообщал, что подходящим местом для встречи может быть ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Ватикан рассматривается как возможное место встречи президента России и американского лидера.