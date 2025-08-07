Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
Президент ОАЭ заявил о намерении укреплять партнерство с Россией
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о стремлении укреплять международное сотрудничество ради мира и стабильности после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Президент ОАЭ в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) прокомментировал встречу с Путиным на русском языке. По словам президента, стороны обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и рассмотрели варианты дальнейшего развития сотрудничества ради интересов обеих стран, передает РИА «Новости».
Шейх Мухаммед отметил, что ОАЭ намерены и дальше укреплять международное сотрудничество, чтобы преодолевать глобальные вызовы. По его словам, страна стремится к достижению мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровне. Президент подчеркнул, что эти усилия направлены на благо всех государств и народов.
Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.
Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах.