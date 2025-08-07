В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
Научно-технический центр «Корней» впервые представил комплекс «Дронобус» для транспортировки и запуска беспилотников с оптоволоконным управлением на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».
Разработчик отметил, что «Дронобус» – это роботизированный программно-аппаратный комплекс, созданный для доставки и запуска беспилотных воздушных судов, а также для перевозки грузов весом до 150 кг, передает ТАСС.
Комплекс состоит из платформы наземного беспилотного устройства и специального программно-аппаратного модуля управления. По данным производителя, платформа способна работать в температурном диапазоне от минус 20 до плюс 40 градусов и рассчитана на всесезонное применение. Масса платформы колеблется от 150 до 250 кг, а грузоподъемность составляет от 30 до 50% от ее массы.
При максимальной грузоподъемности платформа может перевозить до 150 кг на расстояние до 10 км. Длина оптоволоконного кабеля, обеспечивающего управление, достигает 10 км для наземной платформы и 15 км для беспилотника.
Форум «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково». Ожидается, что в нем примут участие более 300 российских компаний, которые представят новейшие решения в городском хозяйстве, энергетике, торговле и строительстве.
Во вторник в Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне СВО и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.