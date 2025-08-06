Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые месяц
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов на вечерней сессии
Вечером на торгах индекс Мосбиржи впервые за почти две недели поднялся выше отметки в 2800 пунктов, показав уверенный рост.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 на вечерней торговой сессии ускорил рост и впервые с 25 июля 2025 года превысил отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС.
По состоянию на 20:20 по московскому времени он вырос на 0,53% и достиг 2801,05 пункта. К 20:25 мск индекс незначительно ускорил рост, составив 2801,84 пункта, что соответствует увеличению на 0,56%.
По итогам основной сессии в среду индекс Мосбиржи снизился на 0,78% и составил 2764,62 пункта. Долларовый индекс РТС также продемонстрировал снижение на 0,96% до 1086,05 пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Московской биржи показал рост почти на треть процента на старте утренних торгов, достигнув уровня чуть ниже 2800 пунктов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 вырос на 0,95%, достигнув отметки 2739,88 пункта на старте утренней сессии.