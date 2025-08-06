Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Король Малайзии выразил соболезнования России из-за землетрясения
Султан Ибрагим поддержал россиян после землетрясения на Камчатке
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим выступил с поддержкой жителей России, выразив соболезнования после землетрясения, произошедшего на Камчатке.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим выразил слова поддержки, сообщает РИА «Новости».
Султан Ибрагим сказал: «Хочу использовать эту возможность, чтобы вам и всему народу России выразить соболезнования по поводу камчатской катастрофы. Мы выражаем соболезнования всем жертвам землетрясения».
Малайзийский монарх отметил важность международной поддержки в трудные моменты. В разговоре с Путиным он подчеркнул солидарность с теми, кто пострадал от природного бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом и встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе встречи с Путиным Ибрагим подчеркнул намерение укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.
Приборы зафиксировали, что южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте.