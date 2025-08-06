Король Малайзии выразил соболезнования России из-за землетрясения

Султан Ибрагим поддержал россиян после землетрясения на Камчатке

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим выразил слова поддержки, сообщает РИА «Новости».

Султан Ибрагим сказал: «Хочу использовать эту возможность, чтобы вам и всему народу России выразить соболезнования по поводу камчатской катастрофы. Мы выражаем соболезнования всем жертвам землетрясения».

Малайзийский монарх отметил важность международной поддержки в трудные моменты. В разговоре с Путиным он подчеркнул солидарность с теми, кто пострадал от природного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом и встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи с Путиным Ибрагим подчеркнул намерение укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

Приборы зафиксировали, что южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте.