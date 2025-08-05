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Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался 5 августа 2025 года в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску, сообщило правительство страны.
«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску», – говорится в сообщении кабинета министров страны, передает ТАСС.
Ион Илиеску был первым президентом страны после свержения режима Чаушеску в декабре 1989 года. Он возглавил движение протеста, приведшее к смене власти, и сыграл ключевую роль в переходе страны к демократии. После этого Илиеску трижды занимал пост главы государства: с 1989 по 1992 год, с 1992 по 1996 год, с 2000 по 2004 год.
В годы его руководства Румыния вернула институт частной собственности, ввела многопартийность, а также провозгласила права и свободы человека. В июне 2025 года 95-летний Илиеску был госпитализирован, у него выявили онкологическое заболевание легких. Политик был одним из самых значимых общественных деятелей в новейшей истории страны.
Напомним, в апреле прошлого года генеральная прокуратура Румынии официально предъявила обвинение в совершении преступления против человечества Иону Илиеску.