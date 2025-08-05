Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.6 комментариев
Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
Приговоренная молдавским судом к семи годам заключения глава Гагаузии Евгения Гуцул не сломлена и готова бороться дальше. Такую информацию озвучил молдавский депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней в следственном изоляторе.
Около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии, провели пикет у входа в следственный изолятор Кишинева, куда была помещена Евгения Гуцул, передает ТАСС.
Депутат Фотеску передал собравшимся обращение Гуцул жителям автономии, в котором она подчеркнула, что не сломлена и будет бороться за свое имя и права всей Гагаузии, передает РИА Новости. По его словам, Гуцул назвала приговор политической расправой и сообщила о намерении обжаловать решение. Она также поблагодарила гагаузский народ за поддержку и призвала не опускать руки, продолжая борьбу за будущее автономии.
Протестующие у следственного изолятора держали баннеры и требовали освобождения главы Гагаузии, осужденной к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор».
Первый заместитель Гуцул Илья Узун выступил перед собравшимися, заявив: «Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии... придет время и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Суд в Кишиневе также частично конфисковал имущество Гуцул. Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей отношения к правосудию. Мария Захарова заявила, что действия властей Молдавии стали бедой для страны и ее народа.
По данным РИА «Новости», в последние месяцы власти Молдавии усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков, задерживая депутатов и расширяя полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием. Также были закрыты десятки СМИ, включая телеканалы и информационные ресурсы, несогласные с позицией властей.