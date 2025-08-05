Глава ФТС рассказал о новых схемах мошенничества при ввозе автомобилей

Глава ФТС Пикалев заявил о росте мошенничества при ввозе легковых автомобилей

Tекст: Вера Басилая

Глава ФТС Валерий Пикалев рассказал в интервью РБК, что в последнее время участились случаи мошенничества при приобретении легковых автомобилей за рубежом через посредников.

Он привел пример с участником спецоперации, чья супруга заключила договор с компанией-посредником, обязавшейся купить и доставить автомобиль. Однако в договоре мелким шрифтом было указано, что покупатель должен оплатить дополнительную сумму за утильсбор, причем расчет производился по коммерческому коэффициенту, а не для личного пользования. В результате женщине предъявили требование заплатить еще около 600 тыс. рублей, на что у нее не оказалось средств.

Пикалев отметил, что подобные схемы становятся все более распространенными. Он подчеркнул, что ФТС разъясняет эти вопросы в телеграм-канале и на телевидении, чтобы граждане внимательно читали договоры и тщательно выбирали поставщиков.

Еще одной схемой мошенничества являются действия индивидуальных предпринимателей, которые многократно ввозят автомобили в течение года. ФТС отслеживает такие случаи: со второй и последующих машин взимается утильсбор по коммерческой ставке, тогда как первая машина идет по льготной.

Пикалев добавил, что после изменений в законодательстве сотрудники ГИБДД должны обращать внимание на срок владения автомобилем. Однако из-за несовершенства информационных систем иногда автомобили регистрируются без доплаты утильсбора, хотя они были перепроданы до истечения года. В таком случае ответственность за недоплату может разделяться между продавцом и добросовестным покупателем.

Ранее в МВД заявили о применении мошенниками дипфейков известных автоэкспертов для обмана граждан при сделках с машинами с пробегом.

В Совфеде предупредили о мошеннических звонках клиентам автосервисов.