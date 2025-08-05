Сальдо прокомментировал задержание главы минтранса региона Балышева

Tекст: Ирма Каплан

«Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более, к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон. С такими людьми нам не по пути. У нас есть устав, есть обязательства чиновников, которые работают. Он их обязан соблюдать», – цитирует его РИА «Новости».

Сальдо добавил, что тех, кто не соблюдает обязательства, постигнет наказание. Подробностей дела и о какой сумме речь он не уточнил.

В конце июня сообщалось, что министр транспорта Херсонской области Александр Балышев и его заместитель задержаны по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах и основная проблема заключается не в ее наличии, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.