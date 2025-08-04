Экс-главы Моссад и ЦАХАЛ попросили Трампа заставить Нетаньяху остановить операцию в Газе

Jerusalem Post: Экс-главы спецслужб Израиля просят Трампа остановить операцию Нетаньяху в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 600 бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности Израиля подписали письмо к Дональду Трампу, передает РБК. Авторы призвали Трампа использовать свое влияние, чтобы убедить Биньямина Нетаньяху прекратить военную операцию в Газе. Среди подписантов – экс-глава Моссада Тамир Пардо, бывший глава Шин Бет Ами Аялон и экс-заместитель главы ЦАХАЛ Матан Вильнаи.

Бывшие офицеры объединились в группу «Командующие безопасностью Израиля» (CIS). В письме они отмечают, что две главные цели операции уже выполнены силовым путем, а для освобождения заложников требуется дипломатия. По их профессиональному мнению, ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для Израиля.

Письмо адресовано Трампу, так как авторы считают, что он пользуется авторитетом среди израильтян, и его позиция может повлиять на решения Нетаньяху. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа сообщил семьям заложников, что сейчас ведется работа над рамочным соглашением для прекращения конфликта и освобождения пленных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планируют выдвинуть ХАМАС жесткие условия по освобождению не менее 20 заложников.