Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска

Tекст: Ольга Иванова

Столкновения в жилых высотках Красноармейска зафиксированы российскими войсками, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что украинская сторона направила в город значительные резервы, чтобы не допустить продвижения российских подразделений. По его словам, несмотря на попытки киевских властей сдержать наступление, российские военные продолжают продвигаться и ведут бои уже внутри города.

Пушилин также сообщил в интервью ВГТРК, что украинские официальные лица делают противоречивые заявления по ситуации, однако фактические столкновения происходят именно в Красноармейске и его многоэтажках. Он добавил: «Мы видим, что различного рода противоречивые заявления поступают с украинской стороны, они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения».

По словам главы ДНР, ожесточенные бои также отмечались в последние дни в районе населенного пункта Удачное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин отметил, что ситуация в районе Красноармейска осложнилась. Украинские силы перебрасывают туда значительное количество резервов. Противник пытается удержать позиции несмотря на наступление российских войск. Украинские подразделения стараются сдержать темп продвижения российских сил.