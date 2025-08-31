То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником – Днем шахтера, отметив их самоотверженность, преданность делу и значительный вклад в развитие энергетической системы страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, передает ТАСС. В телеграмме, опубликованной на сайте правительства, он высоко оценил самоотверженность, ответственность и вклад шахтеров в энергетическую систему России.
Глава правительства отметил, что угольная отрасль активно развивается: растут производственные мощности, внедряются инновационные технологии и реализуются крупные инвестиционные проекты. По словам Мишустина, особое внимание уделяется повышению уровня безопасности труда и снижению экологического воздействия.
«Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу», – говорится в поздравлении. Мишустин пожелал горнякам и ветеранам отрасли здоровья, счастья и благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В этот день праздник отмечают в России и ряде других стран бывшего Советского Союза.