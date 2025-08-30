Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков

Tекст: Вера Басилая

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил запланированную поездку в Китай, где он должен был принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. Как сообщили в канцелярии главы государства, это решение связано с внутренней ситуацией в стране.

Сейчас в Индонезии продолжаются массовые акции протеста. Изначально демонстрации были организованы профсоюзами, однако после инцидента в Джакарте, где полицейский автомобиль насмерть сбил водителя такси, протесты переросли в более масштабные выступления. Власти внимательно следят за развитием событий внутри страны.

В результате многотысячных протестов в Джакарте повреждена городская инфраструктура, а протестующие у здания парламента пытаются выломать ворота с помощью троса.

Протесты в Джакарте распространились на другие города Индонезии.