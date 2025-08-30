Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях

Tекст: Вера Басилая

Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.

В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.

ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.