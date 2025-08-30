То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.11 комментариев
Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
В результате создания зоны безопасности на Украине группировка «Север» взяла под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов в Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.
В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.
В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.