  • Новость часаВ Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
    Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»
    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    30 августа 2025, 05:27 • Новости дня

    Times заявила о несогласии королевы Елизаветы II с Brexit

    Times: Елизавета II была против выхода Британии из Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    За три месяца до референдума 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза Елизавета II, которая тогда была британской королевой, высказалась против Brexit, пишет Times со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу своего бывшего королевского корреспондента Валентайна Лоу «Власть и дворец».

    В книге приводится рассказ высокопоставленного министра, который беседовал с королевой Елизаветой II за три месяца до референдума о Brexit в 2016 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Министр заявил, что тогда королева, обсуждая предстоящий референдум, прямо сказала: «Мы не должны выходить из ЕС». По его словам, она также выразила мнение, что «лучше известное зло, чем неизвестное».

    В материале уточняется, что несмотря на критику бюрократии Евросоюза, которую Елизавета II называла «возмутительной», она рассматривала интеграционное объединение как часть послевоенного устройства Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Британия завершила процесс выхода из Евросоюза после 47 лет членства. Билль о Brexit стал законом после подписания королевой Елизаветой II.

    8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

    29 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.

    Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.

    Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    29 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины

    Белый дом назвал удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины по российским НПЗ

    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив действия Москвы ответом на удары по российским НПЗ, сообщает Politico.

    Белый дом выступил с нейтральным заявлением по поводу российского удара по Киеву, передает Politico.

    Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп не был удивлен атакой.

    «Он был не рад этому шагу, но и не был удивлен», – заявила Ливитт.

    Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. Ливитт добавила: «Это две страны, которые долгое время находятся в состоянии войны».

    Ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, публично осудили атаку, назвав ее проявлением «террора и варварства», и усомнились в искренности намерений Владимира Путина завершить конфликт. Они выразили надежду, что удары по Киеву убедят Трампа занять более жесткую позицию. Официальные лица Европы считают, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.

    Несмотря на возмущение европейских союзников, администрация Трампа отказалась вводить дополнительные санкции против России. Вместо этого были повышены тарифы на индийские товары как ответ на закупку индийской стороной российской нефти.

    Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе ВС России по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре и рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    В МИД России заявили, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    29 августа 2025, 11:38 • Новости дня
    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России

    Shot: Пугачева обвинила Галкина в вынужденном отъезде семьи из России

    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева считает, что вынужденный переезд их семьи на Кипр произошел из-за позиции ее супруга Максима Галкина (признан иноагентом в России).

    Певица Алла Пугачева винит Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) в вынужденном отъезде семьи из России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    По информации издания от источников в окружении семьи, Пугачева рассчитывала, что их дети смогут учиться в России, однако позиция Галкина сделала это невозможным.

    Супруги вместе с детьми переехали на Кипр, где столкнулись с повышенным вниманием прессы и претензиями со стороны других россиян. Источники из окружения семьи сообщали, что Пугачева не раз говорила мужу о том, что ответственность за происходящее с семьей лежит на нем.

    Ранее сообщалось, что Алла Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Роспатент ранее заявил, что Пугачева может лишиться исключительных прав на товарный знак «Алла Борисовна».

    Пугачева уехала из России в октябре 2022 года с детьми в Израиль и позже переехала на Кипр. Минюст не обнаружил оснований для признания Пугачевой иноагентом.

    29 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    Умер композитор Родион Щедрин

    Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

    Умер композитор Родион Щедрин
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Умер советский и российский композитор, пианист и народный артист СССР Родион Щедрин, сообщили в Мариинском театре.

    О смерти выдающегося композитора Родиона Константиновича Щедрина на 93-м году жизни сообщается в Telegram-канале Мариинского театра.

    Композитор Щедрин был признанным классиком мировой сцены, чьи произведения исполнялись на крупнейших концертных площадках разных стран.

    В Мариинском театре охарактеризовали Щедрина как величайшего гения современности и отметили его бесценный вклад в музыкальную культуру.

    «Это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», – говорится в сообщении театра.

    Творческое наследие Родиона Щедрина остается значимым и востребованным, а его произведения продолжают находить отклик в сердцах слушателей во всем мире.

    Будущий композитор родился в Москве, учился в Центральной музыкальной школе и Московском хоровом училище, а затем с отличием окончил Московскую консерваторию. В студенческие годы он написал первые крупные произведения, включая Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».

    В 1960-х Щедрин начал работать в жанре оперы и кантаты, а также стал автором известных балетов и опер, среди которых «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Мертвые души» и другие. Помимо сочинения музыки, он преподавал в Московской консерватории, активно участвовал в работе Союза композиторов РСФСР и был депутатом Верховного совета РСФСР.

    Щедрин написал музыку к ряду театральных постановок и фильмов, а его композиции исполнялись ведущими коллективами мира. Он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста СССР, получил полный комплект орденов «За заслуги перед Отечеством», а также множество других государственных и театральных наград.

    Композитор был женат на балерине Майе Плисецкой, с которой основал Международный фонд поддержки молодых артистов.

    В честь Родиона Щедрина названы учебные учреждения и астероид, а его жизни посвящены книги и документальные фильмы.

    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    29 августа 2025, 16:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    29 августа 2025, 19:56 • Новости дня
    В реанимации скончался актер и режиссер Николаев

    В Москве умер известный актер и режиссер Игорь Николаев

    В реанимации скончался актер и режиссер Николаев
    @ RomaCud (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Евгения Караваева

    В столичной больнице на 80-м году жизни ушел из жизни Игорь Николаев (Калинаускас) – режиссер, актер и основатель нескольких театральных студий.

    Режиссер и актер Игорь Николаев скончался в реанимации в Москве, передает «Московский комсомолец». Причины смерти пока не сообщаются.

    Игорь Николаев родился 7 февраля 1945 года в Новгороде. Его путь в искусстве начался во время учебы в Театральном училище имени Щукина, где он впервые попробовал себя на сцене и в режиссуре.

    С 1970 по 1984 год Николаев работал постановщиком в театрах разных городов, среди которых Астрахань, Орджоникидзе, Минск и Вильнюс. Он также основал несколько театральных студий, а всего поставил около 70 спектаклей, в числе которых «Арена» Фридберга, «Феномены» Горина, «Дракон» Шварца и «Юродия» по Достоевскому.

    В кино Николаев снялся в таких известных постановках, как «Свадьба» (1981) по Чехову и «Сильное чувство» по мотивам Ильфа и Петрова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперный певец и народный артист России Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет.

    29 августа 2025, 20:02 • Новости дня
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана

    Сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику из Азербайджана

    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян, задержанная по подозрению в шпионаже на Азербайджан, передавала секретные данные своему возлюбленному из Баку.

    Как сообщил онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники, сотрудница МИД Армении была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. По данным источников, Служба национальной безопасности Армении установила, что Алексанян поддерживала контакты с гражданином Азербайджана, с которым у нее была любовная связь, и передавала ему важную информацию, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Алексанян занимала должности в ключевых управлениях МИД и имела доступ к закрытым материалам. Ее задержали в аэропорту «Звартноц» более месяца назад. Во время допроса она рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и не действовала в одиночку.

    На данный момент неизвестно, кто был ее сообщником и какую должность этот человек занимает в МИД Армении. Согласно публикации, сотрудники СНБ изъяли компьютеры некоторых работников министерства в связи с расследованием. Служба нацбезопасности и МИД Армении пока не дали официальных комментариев по данному делу.

    Ранее ФСБ сообщала, что уроженка Азербайджана и гражданка России, проживавшая в Рязани, осуждена на пять лет лишения свободы за установление контакта с украинской спецслужбой.

    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    29 августа 2025, 10:42 • Новости дня
    При потоплении украинского военного корабля «Симферополь» погибли два человека
    При потоплении украинского военного корабля «Симферополь» погибли два человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара по украинскому среднему разведывательному кораблю «Симферополь» погибли два человека, сообщил представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.

    Найдены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, заявил Плетенчук, передает ТАСС.

    Несколько человек числятся пропавшими, есть раненые.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера. Ведомство также обнародовало видео поражения этого корабля и сам момент подрыва водного судна.

    29 августа 2025, 17:19 • Новости дня
    Министр обороны наградил Безрукова медалью

    Сергей Безруков и Галина Бокашевская получили медали Минобороны РФ

    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Артисты театра были отмечены наградами Минобороны за укрепление боевого содружества и поддержку морального духа военных.

    Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о награждении Сергея Безрукова и Галины Бокашевской медалями «За укрепление боевого содружества», передает ТАСС.

    Сообщается, что медали вручены за значительный вклад в поддержание морального духа участников спецоперации на Украине и их семей. Официальный документ был оглашен во время сбора труппы Московского губернского театра.

    В Министерстве обороны подчеркнули важность работы творческих коллективов и их руководителей для повышения морального состояния военных и их близких. Медаль «За укрепление боевого содружества» учреждена в 1995 году и вручается за выдающиеся заслуги в области военного сотрудничества.

    Сергей Безруков занимает пост художественного руководителя МГТ с 2010 года, активно развивает театр и поддерживает молодых актеров. Галина Бокашевская – заслуженная артистка России, известная своими ролями в знаковых постановках театра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Безруков сообщил, что участвует в съемках сериала «Трудно быть богом», стартовавших в Иране и завершающихся в России. Артист также опубликовал фото с рыбалки на Дону, что вызвало обсуждение возможного нарушения запрета на ловлю рыбы с моторной лодки. Безруков и Александра Урсуляк стали лауреатами премии «Золотой орел» за 2024 год за исполнение главных ролей.

    29 августа 2025, 12:14 • Новости дня
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского

    Дипломат Долгов: Ложь Мерца о Путине показывает намерение Европы продлить конфликт на Украине

    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ IMAGO/Chris Emil Jansen/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент России Владимир Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Владимиром Зеленским, является ложным и демонстрирует намерение Европы помешать сближению Вашингтона с Москвой, а также продлить украинский кризис для реализации собственных экономических и реваншистских планов. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее немецкий лидер обвинил российскую сторону в нарушении договоренностей по Украине.

    «Насколько известно, Мерц не был на Аляске и не проводил переговоров с Путиным. Москва не направляла Берлину каких-либо сообщений и не давала обещаний. Поэтому подобные безосновательные заявления немецкой стороны лишь подчеркивают отсутствие у Германии действенных планов по урегулированию украинского кризиса», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Германия не способна внести конструктивный вклад в разрешение украинского кризиса ни дипломатически, ни в военной сфере. Более того, складывается впечатление, что она и не стремится к этому. Европейская «партия войны» намерена возложить на Москву ответственность за затягивание конфликта. При этом ФРГ планирует наращивать объемы военных заказов для поставок оружия на Украину, чтобы таким образом поддержать собственную промышленность, переживающую глубокий кризис», – продолжил он.

    «Кроме того, Берлин под руководством Мерца реализует план, подозрительно напоминающий тактику Веймарской республики столетней давности. Ситуации, в которых оказалась Германия тогда и сейчас, демонстрируют схожие черты: промышленный спад, снижение экономического благосостояния, реваншистские настроения истеблишмента, рост русофобии и подъем неонацизма. При сохранении текущих тенденций исторический сценарий может повториться», – допустил собеседник.

    «Еще одной целью заявлений Мерца является попытка дать дополнительные карты в руки «ястребам» в США. Европа хочет, чтобы антитрамповские силы разгоняли для американской аудитории тезис о том, что Путин якобы не выполняет договоренности, достигнутые на встрече с главой Белого дома. По их замыслу, американский лидер и весь его электорат должны почувствовать себя обманутыми и проникнуться негативом в отношении российской стороны», – детализировал дипломат.

    «Стоит отметить, что заявления Мерца, сделанные не на собственной пресс-конференции, а во время встречи с Макроном, по его замыслу, призваны демонстрировать европейское единство. Однако в действительности в Европе нарастает раскол как внутри ЕС, так и среди политических сил в Германии и Франции. И Брюсселю не удастся замаскировать эти противоречия антироссийскими заявлениями или решить их путем эскалации украинского кризиса», – резюмировал Долгов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, «очевидно», не состоится. Глава немецкого правительства рассказал об этом в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон накануне заседания франко-германского совета министров, пишет Stern.

    По словам Мерца, такое развитие ситуации якобы противоречит тому, «о чем договорились президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе». За три дня до этого немецкий канцлер обвинил российского лидера в «стратегии затягивания времени» и в выставлении «совершенно неприемлемых» условий с точки зрения Киева и его западных партнеров.

    При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась в ходе саммита на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Эти слухи муссируются в первую очередь самим Зеленским и его европейскими спонсорами. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    После этого, напомнил Лавров, Трамп позвонил российскому лидеру, и тот четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. «Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс», – подчеркнул дипломат.

    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    29 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США

    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США в случае болезни Трампа

    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, отметив при этом отличное самочувствие и энергию главы США Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о готовности занять пост президента в случае необходимости.

    По его словам, за 200 дней в должности он получил значительный опыт, который позволит успешно выполнять обязанности главнокомандующего.

    Вэнс прокомментировал возраст действующего президента Дональда Трампа, который является самым возрастным лидером в истории США, начавшим второй срок в возрасте 78 лет.

    При этом он отметил, что глава государства находится в отличной физической форме и обладает «невероятной энергией».

    «Президент в невероятно хорошей форме», – отметил Вэнс, положительно охарактеризовав физическое состояние Трампа.

    Ранее журналист Адам Гэббатт заявил, что публичные выступления Дональда Трампа сопровождаются сменой тем и забывчивостью, вызывая сомнения в его когнитивных функциях.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

