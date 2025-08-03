  • Новость часаВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой
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    Трамп нарушил главную военную тайну США
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    Депутат Рады: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек
    Рогов: ВС России ударили по артиллерийским установкам ВСУ на правом берегу Днепра
    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    18 комментариев
    3 августа 2025, 20:11 • Новости дня

    В сектор Газа впервые за пять месяцев въехали грузовики с топливом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на территорию сектора Газа доставили первую за последние несколько месяцев крупную партию топлива с территории Египта.

    Первые за пять месяцев грузовики с топливом пересекли границу из Египта в сектор Газа через КПП «Рафах», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Al Qahera News.

    По данным телеканала, в Газу прибыли два грузовика. Они доставили 107 тонн топлива.

    Поставку координировал египетский Красный Полумесяц. Организация отвечала за организацию и сопровождение ввоза топлива через границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа от голода скончались 175 человек, в том числе 93 ребенка.

    Израильская армия нанесла удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев.

    3 августа 2025, 16:17 • Новости дня
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мем с изображением президента США Дональда Трампа, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и кота быстро набирает популярность в социальных сетях.

    Как пишет депутат Московской городской Думы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале, Дмитрий Анатольевич «очень четко дестабилизирует пациента».

    В своем сообщении журналист также добавил: «Вы же тоже слышите этот крик «аааяяаая, это я тут главный, ты обязан меня бояться, почему ты меня не боишься, я пожалуюсь на тебя»».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки» (системы стратегического управления, предназначенной для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов). Трамп заявил, что в ответ на эти слова отдал приказ отправить «в соответствующие регионы» две атомные подводные лодки.


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    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 16:45 • Новости дня
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Большинство преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, фиксируется в Telegram и WhatsApp, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Такие сервисы используются злоумышленниками чаще других для осуществления различных противоправных действий.

    Ранее в МВД предупреждали, что мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками военкомата. Мошенники просят сообщить СМС-код якобы для уточнения данных на портале «Госуслуги».

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    3 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

    Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала проводить массовые атаки реактивными беспилотниками «Герань-3», против которых у Украины почти нет средств. Также Москва использует тактику «волчьей стаи», что делает удары еще более разрушительными и непредсказуемыми, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Борис Джерелиевский. Ранее российские дроны успешно поразили объекты в украинской столице.

    «Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

    «Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

    «Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

    «Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

    «Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

    «В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

    «ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

    «Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

    «У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

    Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

    По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».

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    3 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник ресторана «Тарас Бульба» лишился работы после жалобы клиенток-мусульманок на подачу им в качестве комплимента от шефа сала, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

    По ее словам, официант Сергей из московской корчмы «Тарас Бульба» был вынужден уволиться после конфликта с посетительницами-мусульманками, которым он по заведенной традиции предложил сало, сообщает Telegram-канал Марины Ахмедовой. Женщины устроили скандал и потребовали извинений, а руководство ресторана поддержало их позицию и запретило Сергею обслуживать гостей и дорабатывать смену.

    По словам Ахмедовой, после инцидента Сергею практически запретили работать. Директор заведения вызвал его лишь для того, чтобы потребовать подписать опровержение, в котором говорилось, что конфликта не было и претензий Сергей не имеет.

    После подписания этой бумаги ему выплатили зарплату за отработанные смены, причем сумма была больше положенного. По мнению Ахмедовой, эта доплата могла быть своего рода компенсацией за молчание. Извинений или предложения вернуться на работу Сергей не получил, а ресторан занял сторону клиентов, чьи претензии были вызваны самим фактом присутствия сала в украинском меню.

    «Не знаю, почему таким образом корчма рассчитывает заработать больше. Лично я туда не ходила, но уже и не пойду» – написала Ахмедова.

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    2 августа 2025, 23:45 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержали в Москве

    РЕН ТВ: Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержан в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, сообщает РЕН ТВ.

    По данным источника РЕН ТВ, задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шахина Шыхлински объявили в розыск. В июле арестовали сына председателя азербайджанской диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

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    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

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    3 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    Правительство выставило на продажу изъятые алкогольные заводы «Баядеры»
    Правительство выставило на продажу изъятые алкогольные заводы «Баядеры»
    @ Иван Высочинский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируется выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Как пишет ТАСС, в прогнозный план приватизации включены пять алкогольных предприятий, изъятых у «Баядера холдинг» из-за финансирования ВСУ. В январе Росфинмониторинг включил «Баядеру» и ее бенефициаров в перечень террористов и экстремистов, а в феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов компании. В апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила в доход государства акции пяти предприятий, которые теперь будут выставлены на продажу.

    Ключевым активом среди них является Великоустюгский ликеро-водочный завод в Вологодской области, работающий с 1895 года и выпускающий водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза» и «Устюжанка». Кроме того, в план приватизации внесены компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма», специализирующиеся на оптовой торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура конфисковала водочные активы украинских экстремистов в России. Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России. Владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявили в розыск за поддержку ВСУ.

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    3 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    На Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей
    @ Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Он в своем Telegram-канале заявил: «Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе».

    Кондратьев добавил, что специалисты проверяют, не пострадали ли жилые дома в результате подтоплений. В настоящее время ведется мониторинг ситуации и оперативное реагирование на последствия ливней.

    Как уточнил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, после обрушения моста в поселке Лермонтово около 300 домов остались без переправы. Местные власти занимаются поиском альтернативных маршрутов для объезда, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей и оперативные действия служб, передает ТАСС.

    Ранее в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Мост в поселке Лермонтово обрушился.

    В воскресенье в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае перекрыто из-за схода селевых масс на проезжую часть.

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    3 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    @ Movement/Youtube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили обвинил посла Германии в Грузии Петера Фишера, который регулярно критикует власти страны, в «политической коррупции», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя расследование телекомпании «Рустави-2» о том, что Фишер снимает дом, принадлежащий семье одного из лидеров оппозиции, банкира Мамуки Хазарадзе, парламентарий назвал это «как минимум аморальным». По его словам, «Хазарадзе и Фишер обязаны в кратчайшие сроки объясниться, так как происходящее несет признаки политической коррупции».

    «Посол Германии снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Это уже аморально. Кроме того, согласно данным журналистов, нет соответствующего арендного соглашения. Это скандал», – сказал Рати Ионатамишвили.

    Его коллега по парламенту Георгий Вольский заявил, что «происходящее становится еще одним примером неуважительного отношения посла Германии к Грузии». «Посол Германии регулярно нарушает дипломатический и политический этикет», – заявил этот депутат. По его словам, посол Германии «снимает квартиру у оппозиционера, выражает ему политическую поддержку». «Это политическая коррупция», – сказал Георгий Вольский.

    Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ. В это связи Петер Фишер утверждает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.

    «Общественность Грузии имеет право знать, почему посол, который так переживает за оппозицию, снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Тут могут быть специфические риски», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
    Он назвал Хазарадзе «экстремистским радикальным политиком, в том числе по немецким дефинициям».

    Ранее посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия».

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    3 августа 2025, 08:30 • Новости дня
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Ленинградского гвардейского полка взяли трофейное оружие НАТО, включая гранатометы и винтовки, у противника на харьковском направлении.

    Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили на харьковском направлении образцы натовского оружия, сообщает РИА «Новости».

    Среди изъятых образцов оказались гранатометы болгарского производства, гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), а также пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Российский военнослужащий с позывным «Заря» пояснил, что гранатомет UBGL – копия советского ГП-25, разработанная в Болгарии.

    Он также рассказал, что снайперскую винтовку FN SCAR отобрали у пленного боевика ВСУ, который утверждал, что получил ее, будучи мобилизованным. Однако по внешним признакам и оружию военные сделали вывод, что это профессиональный снайпер, оружие которого применяют силы специальных операций США.

    Российский военный подчеркнул, что автомат Калашникова остается надежнее иностранного оружия: его можно быстро отремонтировать прямо во время боя, в то время как натовские образцы часто выходят из строя и не подлежат полевому ремонту. «Если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», – заключил «Заря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения освободили Предтечино в ДНР.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    3 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Рогов: ВС России ударили по артиллерийским установкам ВСУ на правом берегу Днепра
    Рогов: ВС России ударили по артиллерийским установкам ВСУ на правом берегу Днепра
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС РФ нанесли удар по позициям артиллерии ВСУ на правом берегу Днепра в районе села Беленькое, которое находится на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Нанесен удар по местам расположения артиллерийских установок в районе села Беленькое», – заявил Рогов. Он уточнил, что украинские войска использовали позиции в этом районе для обстрелов населенных пунктов на левом берегу Запорожской области, передает РИА «Новости».

    21 июля Рогов сообщил, что в районе села Дачное в Днепропетровской области России удалось освободить более 7 кв. километров территории за последние сутки. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России добились заметных успехов на границе ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

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    3 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах
    Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах
    @ Телеграм-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир временно остановил работу после цунами, которое полностью вывело из строя все оборудование предприятия, сообщает администрация Северо-Курильского района.

    Отмечается, что в результате удара стихии завод утратил электроснабжение, была уничтожена трансформаторная подстанция, холодильное оборудование, а также повреждены конвейерные ленты в производственных цехах. Кроме этого, разрушены подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех и склад с горюче-смазочными материалами, уничтожены краны и грузовая техника, передает РИА «Новости».

    По информации администрации района, морская волна уничтожила или повредила значительную часть имущества завода, а многие объекты оказались непригодны к восстановлению из-за воздействия соленой воды. Кроме того, стихия смыла со склада 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.

    В пресс-службе муниципалитета сообщили: «Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе».

    В воскресенье на Камчатке сняли угрозу цунами.

    Ранее в МЧС сообщили, что после афтершока в акватории Тихого океана на побережье Камчатки прогнозируют приход цунами высотой до 19 сантиметров в трех муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный афтершок был отмечен в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда достигла 6,8 на глубине почти 26 километров. В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов.

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