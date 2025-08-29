Названа причина стрельбы в ТЦ Махачкалы

Мужчина в Махачкале открыл стрельбу из-за внимания к его жене в никабе

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел вечером у торгового центра «Этажи», передает ТАСС. По данным МВД по республике, конфликт между двумя мужчинами возник после того, как один из них бросил взгляд на женщину в никабе, что не понравилось ее мужу.

«Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился кому-то из них. Женщина была облачена в никаб. Несмотря на это, взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате произошел словесный конфликт, после чего возмущенный супруг достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

Стрелявший скрылся с места происшествия, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает личность подозреваемого и ищет его.

