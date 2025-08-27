Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
В Подмосковье житель СНТ открыл стрельбу по меняющему лампы на столбах электрику
Бывший председатель СНТ «Богатырь» в деревне Марьино Богородского округа Московской области открыл стрельбу из охотничьего ружья по электрику, который менял лампы на уличных столбах.
По словам местного жителя Юрия, неадекватное поведение стрелявшего может быть связано с тем, что его заподозрили в незаконном подключении к электросетям и воровстве электроэнергии, передает телеканал 360.
Юрий рассказал, что новый председатель СНТ начал борьбу с хищением электричества и пригласил электрика для инспекции столбов. Когда бывший руководитель увидел электрика на столбе, он достал ружье и начал стрелять, предположительно опасаясь разоблачения своей незаконной врезки.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако и в их присутствии бывший председатель продолжил угрожать местным жителям. Позже к дому подозреваемого приехали полицейские для разбора ситуации.
По словам Юрия, бывшие председатели уже не раз проявляли агрессию. В декабре экс-глава СНТ вместе с сыном избил пожилого электрика, который установил интернет одному из жителей без их ведома. «Дедушку-электрика запинали ногами, бросили в канаву. Я прибежал на помощь, избили еще и меня. После возбудили уголовное дело», – рассказал Юрий.
Он также сообщил о других инцидентах: у одной из активисток, организовавшей проведение газопровода, сгорел дом, а у жителя, начавшего изучать возможные незаконные схемы, отказали тормоза на автомобиле. Кроме этого, Юрий отметил наличие незаконного ларька с алкоголем и подозрение в продаже наркотиков на территории СНТ. Недавно сторожа СНТ увезли с припадком, при нем обнаружили сверток с неизвестным веществом.
Ранее сообщалось, что в лесном массиве на северо-востоке Москвы двое мужчин были задержаны после того, как устроили стрельбу из охолощенного автомата рядом с Дмитровским шоссе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина в подмосковной деревне Голубое открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома из охолощенного оружия. На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата.