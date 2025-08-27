В Подмосковье житель СНТ открыл стрельбу по электрику

В Подмосковье житель СНТ открыл стрельбу по меняющему лампы на столбах электрику

Tекст: Дарья Григоренко

По словам местного жителя Юрия, неадекватное поведение стрелявшего может быть связано с тем, что его заподозрили в незаконном подключении к электросетям и воровстве электроэнергии, передает телеканал 360.

Юрий рассказал, что новый председатель СНТ начал борьбу с хищением электричества и пригласил электрика для инспекции столбов. Когда бывший руководитель увидел электрика на столбе, он достал ружье и начал стрелять, предположительно опасаясь разоблачения своей незаконной врезки.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако и в их присутствии бывший председатель продолжил угрожать местным жителям. Позже к дому подозреваемого приехали полицейские для разбора ситуации.

По словам Юрия, бывшие председатели уже не раз проявляли агрессию. В декабре экс-глава СНТ вместе с сыном избил пожилого электрика, который установил интернет одному из жителей без их ведома. «Дедушку-электрика запинали ногами, бросили в канаву. Я прибежал на помощь, избили еще и меня. После возбудили уголовное дело», – рассказал Юрий.

Он также сообщил о других инцидентах: у одной из активисток, организовавшей проведение газопровода, сгорел дом, а у жителя, начавшего изучать возможные незаконные схемы, отказали тормоза на автомобиле. Кроме этого, Юрий отметил наличие незаконного ларька с алкоголем и подозрение в продаже наркотиков на территории СНТ. Недавно сторожа СНТ увезли с припадком, при нем обнаружили сверток с неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что в лесном массиве на северо-востоке Москвы двое мужчин были задержаны после того, как устроили стрельбу из охолощенного автомата рядом с Дмитровским шоссе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина в подмосковной деревне Голубое открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома из охолощенного оружия. На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата.