Жулин назвал Баха виновным в «уничтожении» Валиевой и Тутберидзе
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах начал уничтожение карьеры Камилы Валиевой и тренера Этери Тутберидзе после 2022 года.
Заслуженный тренер России Александр Жулин обвинил бывшего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в том, что тот начал разрушать карьеру фигуристки Камилы Валиевой и тренера Этери Тутберидзе, передает РИА «Новости».
Он отметил, что спорт начал превращаться в политику примерно в 2022 году, когда, по его словам, Бах начал «уничтожать» российских спортсменов.
В интервью RTVI Жулин выразил возмущение действиями Томаса Баха, заявив: «Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК. И вот с него началось».
Тренер также подчеркнул, что нынешний президент World Athletics Себастьян Коу придерживается русофобской позиции. По мнению Жулина, сейчас не видно предпосылок для возвращения российских спортсменов на международную арену.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, что привело к пересмотру результатов сборной России на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка заявила о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что вопрос возврата медалей и призовых Валиевой будет решаться организациями, вручавшими награды.
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Валиева обязана вернуть медали после решения суда из-за обнаружения запрещенных веществ.