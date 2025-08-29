В ВТБ опровергли «августовское проклятье» для рубля

В ВТБ сочли преданием старожилов «августовское проклятье» рубля

Tекст: Мария Иванова

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на конференц-звонке назвал «августовское проклятье» рубля лишь преданием старожилов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на курс рубля влияют в первую очередь геополитика, торговый баланс и бюджетное правило. Пьянов подчеркнул: «По моему, и в августе 2024 года ничего драматического не происходило. Поэтому «проклятие августа» – это предание старожилов».

Топ-менеджер уточнил, что и в вопросах внешней торговли, экспорта и импорта, и по бюджетному правилу не произошло существенных изменений. Он отметил, что все три ключевых фактора находились либо в нейтральной, либо в позитивной области, что обеспечило стабильность курса рубля в августе.

Исторически август считался сложным месяцем для российской валюты из-за сочетания кризисов прошлых лет и сезонных факторов. Однако в этом году рубль не испытал заметных колебаний: курс остался на уровне начала месяца, около 80 рублей за доллар.

Кроме того, Пьянов прокомментировал возможное решение Банка России по ключевой ставке на сентябрьском заседании. По его словам, ЦБ будет выбирать между снижением ставки на 100 или 200 базисных пунктов. Он признает, что аргументов в пользу более осторожного снижения больше, но слабая динамика ВВП делает вариант с большим понижением более весомым.

Пьянов добавил, что среди сдерживающих факторов – рост инфляционных ожиданий, неопределенность с дефицитом федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования. В июле Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых, отметив снижение инфляционного давления и замедление внутреннего спроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.

ВТБ ранее снизил прогноз по средней ключевой ставке 2025 года до 19,1%.