Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.3 комментария
ВТБ снизил прогноз по средней ключевой ставке 2025 года до 19,1%
ВТБ пересмотрел прогноз по ставке и темпам кредитования
ВТБ объявил о снижении прогноза средней ставки на будущий год и уменьшении ожиданий по росту кредитного портфеля, включая корпоративные и розничные займы.
ВТБ пересмотрел прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год с 21% до 19,1%, передает ТАСС.
По словам первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в расчете отражены уже состоявшиеся понижения ставки на один и два процентных пункта и закладываются ожидаемые дальнейшие уменьшения.
Пьянов отметил: «Если мы раньше планировали, что весь год сохранится 21-процентная ставка, то сейчас мы отразили все известные понижения с начала на 1 процентный пункт, потом на два процентных пункта. Мы предполагаем еще несколько уменьшений соответственно и закладываем в прогнозы от 31 июля среднюю увеличенную ставку 19,1%.»
На этом фоне ВТБ сократил прогноз по росту совокупного кредитного портфеля: прежние ожидания составляли 7-9%, теперь оценка уменьшена до 6%. Корректировки затронули корпоративные займы – новый прогноз снижен с чуть менее 10% до чуть менее 7%. По розничным кредитам снижение составило с чуть менее 5% до чуть менее 4%.
Ранее ЦБ допустил снижение ключевой ставки на 100 пунктов и более.