Гагин сообщил о блокировке ВСУ у водохранилища в Константиновке ДНР
В Константиновке силы ВС России заблокировали крупную группировку ВСУ, оказавшуюся без снабжения и возможности отступить из-за огневого контроля, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
По его словам, крупная группировка украинских войск оказалась заблокирована у водохранилища в Константиновке Донецкой народной республики, передает ТАСС.
Гагин добавил, что огневой контроль российских сил лишил украинских военных снабжения и путей отхода.
Гагин сообщил, что у ВСУ на данном участке фронта сложилась тяжелая, местами критическая ситуация. Он отметил: «Дело в том, что к водохранилищу в городе наши силы прижали достаточно большую группировку противника. Она лишена на данный момент возможности снабжаться каким-то образом и, по большому счету, отступать даже некуда – за спиной у них само водохранилище».
Эксперт добавил, что украинские военные не могут преодолеть водохранилище вплавь из-за плотного огневого контроля российских сил, а также не способны контратаковать без тылового обеспечения. По словам Гагина, «выход у них – погибель или плен, третьего не дано».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг». Российские войска взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.