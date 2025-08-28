Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.7 комментариев
Российские войска перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане
Войска России блокировали участок трассы снабжения ВСУ возле Красного Лимана и заняли новые позиции на западе от Среднего, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска физически перерезали участок трассы снабжения Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что южнее населенного пункта Среднее подразделения ВС России продвинулись до двухсот метров и блокировали трассу Среднее-Шандриголово.
По его словам, российские войска продолжают освобождать территорию в районе Среднего. На западной стороне поселка зачищен участок местности протяженностью три километра, заняты новые рубежи и позиции.
Марочко добавил, что после успехов российской армии украинские военные оставили ряд невыгодных позиций и отступили в укрепрайон на высотах северо-западнее Среднего. В настоящее время российские силы закрепляются на новых участках линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.