Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Песков заявил о неизменности позиции Путина по ударам ВС России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что удары российских войск всегда направлены исключительно на военные объекты противника.
Российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что президент Владимир Путин неизменно занимает ответственную и продуманную позицию по этому вопросу.
Песков также отметил: «Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы – они наносят удары по военным и околовоенным целям». Он добавил, что эта позиция президента сохраняется и будет сохраняться в дальнейшем.
Комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о возможностях удара ракетным комплексом «Орешник» по административным сооружениям в Киеве, представитель Кремля сказал: «Высказывания Александра Григорьевича оставил бы без комментариев».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин категорически отверг идею нанесения ударов по Банковой в Киеве с применением комплекса «Орешник».
Первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.