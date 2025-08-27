Песков заявил о неизменности позиции Путина по ударам ВС России

Песков: Позиция Путина об ударах ВС по военным целям остается неизменной

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин неизменно занимает ответственную и продуманную позицию по этому вопросу.

Песков также отметил: «Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы – они наносят удары по военным и околовоенным целям». Он добавил, что эта позиция президента сохраняется и будет сохраняться в дальнейшем.

Комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о возможностях удара ракетным комплексом «Орешник» по административным сооружениям в Киеве, представитель Кремля сказал: «Высказывания Александра Григорьевича оставил бы без комментариев».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин категорически отверг идею нанесения ударов по Банковой в Киеве с применением комплекса «Орешник».

Первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.