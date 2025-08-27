Стало известно о бросивших больного Николая Дроздова дочерях

Mash: Дочери Николая Дроздова отказались помогать больному отцу

Tекст: Елизавета Шишкова

Mash сообщил, что двое взрослых дочерей Николая Дроздова перестали общаться с отцом после проведенной летом хирургической операции на суставе, пишет Lenta.ru.

Телеведущий не может ходить и практически не встает с кровати, поэтому нуждается в уходе.

По словам супруги Дроздова Татьяны, дочери объясняют свое отсутствие постоянной занятостью. «Они нас не навещают и не помогают», – подчеркнула она, добавив, что они также не оказывают материальной поддержки.

Семья живет на пенсию в 40 тыс. рублей с небольшими надбавками. Дроздова уточнила, что контакты с детьми практически прекратились, несмотря на тяжелое состояние отца после операции.

Ранее художник Константин Мирошник заявил, что Николай Дроздов не попадал в больницу и испытывал только возрастные проблемы с суставами.