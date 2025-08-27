Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Стало известно о бросивших больного Николая Дроздова дочерях
Mash: Дочери Николая Дроздова отказались помогать больному отцу
После операции на суставе известный телеведущий Николай Дроздов оказался без поддержки взрослых дочерей, которые не приходят и не помогают материально, сообщил Telegram-канал Mash.
Mash сообщил, что двое взрослых дочерей Николая Дроздова перестали общаться с отцом после проведенной летом хирургической операции на суставе, пишет Lenta.ru.
Телеведущий не может ходить и практически не встает с кровати, поэтому нуждается в уходе.
По словам супруги Дроздова Татьяны, дочери объясняют свое отсутствие постоянной занятостью. «Они нас не навещают и не помогают», – подчеркнула она, добавив, что они также не оказывают материальной поддержки.
Семья живет на пенсию в 40 тыс. рублей с небольшими надбавками. Дроздова уточнила, что контакты с детьми практически прекратились, несмотря на тяжелое состояние отца после операции.
Ранее художник Константин Мирошник заявил, что Николай Дроздов не попадал в больницу и испытывал только возрастные проблемы с суставами.