Запрет кормления голубей в Мумбаи спровоцировал столкновения протестующих с полицией
В Мумбаи новый запрет на кормление голубей вызвал массовые протесты и угрозы голодовкой со стороны представителей религиозного сообщества джайнов, пишет The New York Times.
Власти индийского штата Махараштра распорядились закрыть десятки традиционных мест кормления голубей в Мумбаи, передает The New York Times.
Поводом послужили опасения чиновников за здоровье горожан из-за большого числа голубей и связанных с этим рисков инфекций. Запрет вызвал недовольство среди представителей религиозной общины джайнов, для которых забота о живых существах – часть вероучения.
Организация джайнов провела митинг у одного из закрытых мест, где протестующие вступили в столкновение с полицией и попытались возобновить кормление птиц. Джайнский монах Муни Нилеш Чандра Махарадж заявил: «Наша религия говорит, что можно брать в руки оружие для защиты веры. Наша голодовка станет этим оружием», угрожая бессрочной голодовкой, если ограничения не будут сняты.
Через неделю после акции джайнов состоялся встречный митинг представителей народа маратхи, поддержавших запрет. Тем временем власти штата заявили о поиске компромиссного решения, которое позволит сохранить здоровье людей и не ущемить права животных.
По данным экспертов и медиков, резкий рост численности голубей в Мумбаи и сокращение числа хищников увеличили опасность заболеваний, связанных с перьями и пометом птиц, которые могут провоцировать тяжелые легочные болезни у людей.
