В Гонконге ввели крупный штраф за кормление голубей

В Гонконге ввели штраф до 12 тыс. долларов за кормление голубей

Tекст: Дарья Григоренко

В Гонконге уже действует запрет на кормление диких животных, однако он не распространяется на голубей, а максимальный размер штрафа составлял всего 10 тыс. гонконгских долларов (около 1,28 тыс. долларов). Новые меры, вступающие в силу 1 сентября, значительно ужесточают наказание за нарушение этого запрета, передает ТАСС.

Согласно заявлению правительства, цель этих мер – предотвратить чрезмерное размножение диких животных, особенно голубей, в городских районах, что приводит к распространению болезней и создает санитарно-гигиенические проблемы.

Для повышения осведомленности населения о новых правилах и их последствиях Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы запустил специальную информационную кампанию. В течение августа будет проводиться тестовый период, в ходе которого нарушителям будут делаться лишь устные предупреждения. С 1 сентября за нарушение запрета будут применяться штрафные санкции и другие меры административной ответственности.