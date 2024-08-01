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В Гонконге ввели крупный штраф за кормление голубей
В Гонконге ввели штраф до 12 тыс. долларов за кормление голубей
Гонконг решил значительно повысить штрафы за кормление диких животных, включая голубей, с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Новые правила предусматривают штраф в размере 100 тыс. гонконгских долларов (около 12,8 тыс. долларов) и лишение свободы на срок до одного года.
В Гонконге уже действует запрет на кормление диких животных, однако он не распространяется на голубей, а максимальный размер штрафа составлял всего 10 тыс. гонконгских долларов (около 1,28 тыс. долларов). Новые меры, вступающие в силу 1 сентября, значительно ужесточают наказание за нарушение этого запрета, передает ТАСС.
Согласно заявлению правительства, цель этих мер – предотвратить чрезмерное размножение диких животных, особенно голубей, в городских районах, что приводит к распространению болезней и создает санитарно-гигиенические проблемы.
Для повышения осведомленности населения о новых правилах и их последствиях Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы запустил специальную информационную кампанию. В течение августа будет проводиться тестовый период, в ходе которого нарушителям будут делаться лишь устные предупреждения. С 1 сентября за нарушение запрета будут применяться штрафные санкции и другие меры административной ответственности.