Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода

Член ОП Голышенкова: Выходной 1 сентября избавит родителей от выпрашивания отгула на работе

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сделать День знаний 1 сентября выходным днем для родителей.



«Инициатива коллеги Сергея Рыбальченко по закреплению за работающими родителями выходного дня 1 сентября представляется мне своевременной и обоснованной. День знаний – это не только формальное начало учебного года, но прежде всего важный эмоциональный рубеж, мощный символический акт, который задает тон на весь год. Для ребенка крайне значимо чувствовать поддержку и участие самых близких людей в такой момент. Лишая родителей законной возможности разделить с детьми радость первого звонка, мы невольно обесцениваем значение семейного участия в образовательном и воспитательном процессе», – говорит Голышенкова.

По ее словам, новая инициатива позволит родителям быть рядом с детьми в ключевые моменты их жизни, что укрепит семью. Кроме того, официальный выходной облегчит жизнь родителям, избавив их от необходимости просить отгулы или отправлять детей в школу одних. Одновременно оно сформирует корпоративный стандарт, повышающий ценность ответственного работодателя.

«Однако нельзя не отметить и потенциальные минусы, которые необходимо учесть при разработке механизма реализации. Прежде всего это экономические риски для малого бизнеса. Для микро-предприятий и малого бизнеса, где каждый сотрудник на счету, внезапный выходной даже нескольких сотрудников может создать операционные трудности. Здесь важно предусмотреть переходный период и, возможно, механизмы поддержки», – подчеркивает член ОП.

А для заводов, медицинских учреждений, служб экстренного реагирования с круглосуточным графиком работы предоставление выходного всем желающим родителям одновременно физически невозможно, замечает собеседница. Поэтому здесь потребуются четкие разъяснения и гибкость от кадровых служб.

«Присутствует и риск формального подхода к реализации инициативы. Главное – чтобы этот день стал именно возможностью побыть с ребенком, а не дополнительным днем для решения бытовых проблем. Важно наполнять его ценностным содержанием, подчеркивая ценность семейного участия в празднике», – замечает Голышенкова.

